Работа для девушек ⭐️ Работница

РАБОТА В ДУБАЕ!Для девушек от 21 до 30 лет.Тем кому необходима работа, а не приключения! Очень интересных и без вредных привычекКЛУБНАЯ СИСТЕМА.Работа 30 % на 70%. Плюс чай и допы Ваши. Тур от месяца и выше. Продление визы без вылета.Приблизительный заработок от 4000 до 8000$1-2 часа 300 $ и более.4-5 часов 450 $ и более.Цены зависят от времени.Проживание в одном из дорогих районов . Пляж, спортзал, бассейн в шаговой доступности. Месячная плата за жилье 1000$ . В эту сумму входят : интернет, коммунальные услуги, уборка комнат, содержание в идеальном состоянии гардероба, предметы гигиены.Встречаем в аэропорту и с этого момента полная ответственность со стороны работодателя.Менеджер совершенно адекватная персона .доступна 24/7.Очень частые выезды по звонкам помимо выхода в клуб. Наличие транспорта по любым вопросам.Документы и деньги находятся при вас.Совместите приятный отдых на пляжах Дубая с крайне необходимым!Мы предложили реальные условия как работы так и быта!По всем вопросам пишите на вотсцап +971551238934