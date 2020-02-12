Работа для девушек ⭐️ Работница

Известное #эскорт агентство «Dream Girls» предлагает работу в Израиле.🇮🇱
⭐️О НАС
Мы одни из ведущих работодателей на севере страны. Более чем за 10 лет у нас сформировалась постоянная команда профессионалов. Благодаря усилиям каждого из нас, рабочий процесс обеспечен на высшем уровне. В первую очередь это ощущают наши модели. Так как, от них требуется только желание зарабатывать, не отвлекаясь на мелочи. Все технические и прочие нюансы выполняются нами.
☑️Так же, сотрудничая с нами, не стоит волноваться об безопасности. Наработанная годами клиентская база гарантирует 100% проверенных и платёжеспособных посетителей.
⭐️УСЛОВИЯ
С нашей стороны мы предлагаем и гарантируем:
• Содействие в подготовке документов.
• Консультации и подсказки как пройти таможню в аэропорту.
• Кредитование авиабилета.
• По приезду обеспечиваем проживанием в апартаментах.
• Длительность поездки от 14 дней.
• Реклама по тиражным фото.
Кроме того, по умолчанию обещаем индивидуальный подход к каждой из Вас.
⚠️СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Прилети на 30+ дней и получи обратный билет в подарок.
Средний заработок составляет от 5000$ в неделю.
🤝Так же, рассмотрим варианты от скаутов.
Остались вопросы или заинтересовало предложение? Напиши мне прямо сейчас!
Контакты:
WhatsApp: +972529350734 Наташа.
⭐️О НАС
Мы одни из ведущих работодателей на севере страны. Более чем за 10 лет у нас сформировалась постоянная команда профессионалов. Благодаря усилиям каждого из нас, рабочий процесс обеспечен на высшем уровне. В первую очередь это ощущают наши модели. Так как, от них требуется только желание зарабатывать, не отвлекаясь на мелочи. Все технические и прочие нюансы выполняются нами.
☑️Так же, сотрудничая с нами, не стоит волноваться об безопасности. Наработанная годами клиентская база гарантирует 100% проверенных и платёжеспособных посетителей.
⭐️УСЛОВИЯ
С нашей стороны мы предлагаем и гарантируем:
• Содействие в подготовке документов.
• Консультации и подсказки как пройти таможню в аэропорту.
• Кредитование авиабилета.
• По приезду обеспечиваем проживанием в апартаментах.
• Длительность поездки от 14 дней.
• Реклама по тиражным фото.
Кроме того, по умолчанию обещаем индивидуальный подход к каждой из Вас.
⚠️СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Прилети на 30+ дней и получи обратный билет в подарок.
Средний заработок составляет от 5000$ в неделю.
🤝Так же, рассмотрим варианты от скаутов.
Остались вопросы или заинтересовало предложение? Напиши мне прямо сейчас!
Контакты:
WhatsApp: +972529350734 Наташа.
Требуются девушки на работу в Уфе с сфере досуга.
✅ПРЕДЛАГАЕМ
• Самые комфортные условия.
• Высокий доход.
• Предоставляем проживание БЕСПЛАТНО.
• Помощь с переездом!
⚠️АКЦИЯ! Приведи подружку и получи приятный бонус.
Средний заработок зависит от Вашей ваших внешних данных, предоставляемых услуг и желания улучшить материальное положение.
Так же, у нас удобный стабильный график и индивидуальный подход! Домашняя и дружная атмосфера!
✅ГАРАНТИРУЕМ
• Ежедневные выплаты.
• Нет удержаний и штрафов.
• 100% безопасность и конфиденциальность.
💸ЗП от 400-600000 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не обязателен!
По всем вопросам пишите и звоните мне.
WhatsApp:+79373140605
✅ПРЕДЛАГАЕМ
• Самые комфортные условия.
• Высокий доход.
• Предоставляем проживание БЕСПЛАТНО.
• Помощь с переездом!
⚠️АКЦИЯ! Приведи подружку и получи приятный бонус.
Средний заработок зависит от Вашей ваших внешних данных, предоставляемых услуг и желания улучшить материальное положение.
Так же, у нас удобный стабильный график и индивидуальный подход! Домашняя и дружная атмосфера!
✅ГАРАНТИРУЕМ
• Ежедневные выплаты.
• Нет удержаний и штрафов.
• 100% безопасность и конфиденциальность.
💸ЗП от 400-600000 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не обязателен!
По всем вопросам пишите и звоните мне.
WhatsApp:+79373140605
Дорогие девушки. Эскорт агентство «DIAMOND ESCORT» приглашает Вас на работу во Франкфурте-на-Майне.
🔴 ПРЕДЛАГАЕМ
• Туры от 14 дней и дольше.
• Стабильный заработок. Личного водителя.
• Обеспечим #проживанием.
• Работа на выезд и в апартаментах.
🔴 ТРЕБОВАНИЯ
• Возраст 18-45 лет.
• Профессиональные фото (4-5 штук).
• Несколько селфи. Желание заработать.
✅ Оплата за доп. #эскорт_услуги и чаевые Ваши. Большая база постоянных клиентов!
Нам нужны именно Вы!!! Пишите, я отвечу на любой Ваш вопрос.
+4915218307303 — WhatsApp & Telegram.
🔴 ПРЕДЛАГАЕМ
• Туры от 14 дней и дольше.
• Стабильный заработок. Личного водителя.
• Обеспечим #проживанием.
• Работа на выезд и в апартаментах.
🔴 ТРЕБОВАНИЯ
• Возраст 18-45 лет.
• Профессиональные фото (4-5 штук).
• Несколько селфи. Желание заработать.
✅ Оплата за доп. #эскорт_услуги и чаевые Ваши. Большая база постоянных клиентов!
Нам нужны именно Вы!!! Пишите, я отвечу на любой Ваш вопрос.
+4915218307303 — WhatsApp & Telegram.
Предлагается #работа_девушкам в x.💋.x.💋 agency рекомендуемые направления и работодатели (наиболее стабильные места за 4 года):
• Греция (€150/1h, до 30 лет, с фотосетки
• Норвегия (€180/1h, до 28 лет, с фотосетом).
• Франция (€200-250/1h, до 28 лет, с фотосетом).
• ОАЭ (от $300/1h, до 25 лет, с портфолио, с формами).
• Израиль (проводим через границу, €150/1h, разный возраст, фейки/селфи/фотосет).
• Мексика (от 240$/1h, строго до 25 лет, с фотосетом, приоритет блонди худ.).
При условии подходящего типажа для страны По другим направлениям уточняйте! Напиши мне: Алиса.
WhatsApp: +79184249810
Telegram: @alisatourforu
Летайте с нами, оставайтесь уверены, и зарабатывайте. Агентство X.O.X.O
• Греция (€150/1h, до 30 лет, с фотосетки
• Норвегия (€180/1h, до 28 лет, с фотосетом).
• Франция (€200-250/1h, до 28 лет, с фотосетом).
• ОАЭ (от $300/1h, до 25 лет, с портфолио, с формами).
• Израиль (проводим через границу, €150/1h, разный возраст, фейки/селфи/фотосет).
• Мексика (от 240$/1h, строго до 25 лет, с фотосетом, приоритет блонди худ.).
При условии подходящего типажа для страны По другим направлениям уточняйте! Напиши мне: Алиса.
WhatsApp: +79184249810
Telegram: @alisatourforu
Летайте с нами, оставайтесь уверены, и зарабатывайте. Агентство X.O.X.O
На постоянной основе #требуются_девушки на высокооплачиваемую в Киеве в сфере досуга и эскорта. Возраст от 18 лет.
Предлагаем выгодные условия сотрудничества. Удобный график, ежедневные выплаты денег. Индивидуальный подход к каждой модели.
Отвечу на все интересующие вопросы.
Контакты:
+380961204179 ❤️
Предлагаем выгодные условия сотрудничества. Удобный график, ежедневные выплаты денег. Индивидуальный подход к каждой модели.
Отвечу на все интересующие вопросы.
Контакты:
+380961204179 ❤️
🇪🇺🇪🇺🇨🇿🇨🇿ЕВРОПА, ЧЕХИЯ🇨🇿🇨🇿🇪🇺🇪🇺
Милые девушки, хотите много зарабатывать и наконец-то перестать себе в чем то отказывать? Тогда приглашаем ВАС к нам!
👸🏻Мы ищем красивых девушек с опытом и красивой фигурой👸🏼
🇺🇦-only Украина-🇺🇦
🔞возрастом 18-25 лет❗️❗️
📘 с наличием биометрического паспорта.
———————————————
💸💸Мы предлагаем #высокооплачиваемую работу от
100 000 грн💸💸 (и это не придел)
🏩♥️Мы предоставляем вам бесплатное проживание в комфортабельных апартаментах.
⏰А также гибкий график.
🔒Гарантируем полную конфиденциальность и безопасность.
🤝♥️Поддержка русскоязычного менеджера 24/7 в Чехии.
✈️Оказываем полное и безопасное сопровождение.
📍Прямой работодатель!
👇🏻👇🏻Наши контакты в Telegram👇🏻👇🏻
По всем интересующим вопросам в приват
+380 (97) 559 14 08 - Лиля 💌Напиши нам:
@rabotaforgirl
Милые девушки, хотите много зарабатывать и наконец-то перестать себе в чем то отказывать? Тогда приглашаем ВАС к нам!
👸🏻Мы ищем красивых девушек с опытом и красивой фигурой👸🏼
🇺🇦-only Украина-🇺🇦
🔞возрастом 18-25 лет❗️❗️
📘 с наличием биометрического паспорта.
———————————————
💸💸Мы предлагаем #высокооплачиваемую работу от
100 000 грн💸💸 (и это не придел)
🏩♥️Мы предоставляем вам бесплатное проживание в комфортабельных апартаментах.
⏰А также гибкий график.
🔒Гарантируем полную конфиденциальность и безопасность.
🤝♥️Поддержка русскоязычного менеджера 24/7 в Чехии.
✈️Оказываем полное и безопасное сопровождение.
📍Прямой работодатель!
👇🏻👇🏻Наши контакты в Telegram👇🏻👇🏻
По всем интересующим вопросам в приват
+380 (97) 559 14 08 - Лиля 💌Напиши нам:
@rabotaforgirl
Работа для девушек во Львове с проживанием за счёт работодателя.🇺🇦
⭐️О НАС
Для нас важнее качество чем количество. Этого правила придерживаемся в отношении клиентов и сотрудниц. Сотрудничество с нами это возможность стабильного заработка в дружном небольшом коллективе.
Агентство работает по принципу найти платежеспособных проверенных гостей, чтобы предоставить им времяпровождение в приятной компании. При этом, обеспечить сторонам безопасность и конфиденциальность.
Наши взаимоотношения с девочками строятся на честности и прозрачности. У нас нет администраторов, мы доверяем каждой.
⭐️УСЛОВИЯ
• Расход и доход делим 50 на 50%
• Отсутствие залогов и штрафов.
• Ежедневные выплаты денег.
• Удобный рабочий график.
• Проживает по три человека.
• Апартаменты бесплатно.
Если ты из другого города, это не проблема. При необходимости встретим на вокзале, привезём и расселим.
ℹ️Для тех кого заинтересовало наше предложение у нас всего два критерия:
• Возраст 18-35 лет.
• Приятная внешность.
Во всяком случае, достаточно иногда быть просто симпатичной. Если есть вопросы, сомнения не стесняйтесь узнать всё что надо. Пиши в любое время по контактам указанным ниже.
+380689333072 telegram, WhatsApp.
Настя
⭐️О НАС
Для нас важнее качество чем количество. Этого правила придерживаемся в отношении клиентов и сотрудниц. Сотрудничество с нами это возможность стабильного заработка в дружном небольшом коллективе.
Агентство работает по принципу найти платежеспособных проверенных гостей, чтобы предоставить им времяпровождение в приятной компании. При этом, обеспечить сторонам безопасность и конфиденциальность.
Наши взаимоотношения с девочками строятся на честности и прозрачности. У нас нет администраторов, мы доверяем каждой.
⭐️УСЛОВИЯ
• Расход и доход делим 50 на 50%
• Отсутствие залогов и штрафов.
• Ежедневные выплаты денег.
• Удобный рабочий график.
• Проживает по три человека.
• Апартаменты бесплатно.
Если ты из другого города, это не проблема. При необходимости встретим на вокзале, привезём и расселим.
ℹ️Для тех кого заинтересовало наше предложение у нас всего два критерия:
• Возраст 18-35 лет.
• Приятная внешность.
Во всяком случае, достаточно иногда быть просто симпатичной. Если есть вопросы, сомнения не стесняйтесь узнать всё что надо. Пиши в любое время по контактам указанным ниже.
+380689333072 telegram, WhatsApp.
Настя
🇯🇴🇯🇴🇯🇴РАБОТА В ДУБАЕ!🇯🇴🇯🇴🇯🇴
Для девушек от 21 до 30 лет.
Тем кому необходима работа, а не приключения! Очень интересных и без вредных привычек🌹🌹🌹
КЛУБНАЯ СИСТЕМА.
Работа 30 % на 70%. Плюс чай и допы Ваши. Тур от месяца и выше. Продление визы без вылета.
Приблизительный заработок от 4000 до 8000$
1-2 часа 300 $ и более.
4-5 часов 450 $ и более.
Цены зависят от времени.
Проживание в одном из дорогих районов . Пляж, спортзал, бассейн в шаговой доступности. Месячная плата за жилье 1000$ . В эту сумму входят : интернет, коммунальные услуги, уборка комнат, содержание в идеальном состоянии гардероба, предметы гигиены.
Встречаем в аэропорту и с этого момента полная ответственность со стороны работодателя.
Менеджер совершенно адекватная персона .доступна 24/7.
Очень частые выезды по звонкам помимо выхода в клуб. Наличие транспорта по любым вопросам.
Документы и деньги находятся при вас.
Совместите приятный отдых на пляжах Дубая с крайне необходимым!
Мы предложили реальные условия как работы так и быта!
По всем вопросам пишите на вотсцап +971551238934
Для девушек от 21 до 30 лет.
Тем кому необходима работа, а не приключения! Очень интересных и без вредных привычек🌹🌹🌹
КЛУБНАЯ СИСТЕМА.
Работа 30 % на 70%. Плюс чай и допы Ваши. Тур от месяца и выше. Продление визы без вылета.
Приблизительный заработок от 4000 до 8000$
1-2 часа 300 $ и более.
4-5 часов 450 $ и более.
Цены зависят от времени.
Проживание в одном из дорогих районов . Пляж, спортзал, бассейн в шаговой доступности. Месячная плата за жилье 1000$ . В эту сумму входят : интернет, коммунальные услуги, уборка комнат, содержание в идеальном состоянии гардероба, предметы гигиены.
Встречаем в аэропорту и с этого момента полная ответственность со стороны работодателя.
Менеджер совершенно адекватная персона .доступна 24/7.
Очень частые выезды по звонкам помимо выхода в клуб. Наличие транспорта по любым вопросам.
Документы и деньги находятся при вас.
Совместите приятный отдых на пляжах Дубая с крайне необходимым!
Мы предложили реальные условия как работы так и быта!
По всем вопросам пишите на вотсцап +971551238934
🏝СЕВЕРНЫЙ КИПР🏝NORTH CYPRUS🏝
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
❕Места ограничены❕
Девушки славянской, европейской внешности
🎆Тур от 2 до 4 месяцев
💵7000$-10000$ Чистыми в месяц
Богатые клиенты, дорогие подарки, чаевые - все ваше
💸Темы во время тура +
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🚖Встречаем в аэропорту
🎫Билеты покупаем
🥥Питание за наш счёт 3 раза в день
🛩Вылет в ближайшие дни после одобрения
Мед. страховка на время тура
Проживание в отдельной большой комнате за наш счёт, на территории имеется бассейн
💜Работа в клубе, основа работы - это выезды в казино и отели
😍Скорее пишите, места ограничены, дополнительная информация по контактам менеджера👉🏻
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
💙Telegram @cyprus_manager
💚Чат с менеджером в WhatsApp +35799864066
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
❕Места ограничены❕
Девушки славянской, европейской внешности
🎆Тур от 2 до 4 месяцев
💵7000$-10000$ Чистыми в месяц
Богатые клиенты, дорогие подарки, чаевые - все ваше
💸Темы во время тура +
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🚖Встречаем в аэропорту
🎫Билеты покупаем
🥥Питание за наш счёт 3 раза в день
🛩Вылет в ближайшие дни после одобрения
Мед. страховка на время тура
Проживание в отдельной большой комнате за наш счёт, на территории имеется бассейн
💜Работа в клубе, основа работы - это выезды в казино и отели
😍Скорее пишите, места ограничены, дополнительная информация по контактам менеджера👉🏻
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
💙Telegram @cyprus_manager
💚Чат с менеджером в WhatsApp +35799864066
🇳🇴 #работа_для_девушек_в_Норвегии с бесплатным проживанием
Срок: 14 дней
Возраст: от 19 до 30 лет
Типаж: приятные девушки без лишнего веса
Комиссия: 50/50
💻 Реклама
Обязательно выставляется 1 оригинальная реклама + 2-3 фейка. Реклама полностью оплачивается агентством
🏠Проживание
Рабочие апартаменты находятся в центральных районах Осло. Проживание для работающих девочек полностью бесплатное! Но если девочка по собственному желанию берет выходной, то оплачивает сутки простоя 500 NOK
🚭Курение во всех апартаментах Осло строго запрещено! Штраф 5000 NOK!
⏰График работы
В будни #работа идет днём и до 2 ночи + возможно немного утром. В пятницу и субботу работа идёт всю ночь и утро. Необходимо быть готовой в большому объёму работы
Часы отдыха и все передвижения в обязательном порядке согласовываются с действующим оператором
💰Цены:
🔸30 мин 1000 (один нормальный половой акт+массаж либо 2 быстрых кам шота)
🔸1 час 1600 (2 половых акта + массаж)
🔸Выезд первый час 2000 + такси (туда/обратно)
🔸Продление каждого дополнительного часа 1000 NOK
💋Сервис:
В стоимость включены #эскорт_услуги : classic sex, different poses, МБР (OWO), licking (куни), french kissing (поцелуи с языком), GFE (ролевая игра - он твой парень, ты его девушка, обязательно включает в себя объятия и поцелуи), massage, shower together (совместное принятие душа), стриптиз.
💵 Дополнительно оплачивается «Extra service»: Golden shower, доминация, foot fetish, анал, rimming, strapon, кончить на лицо, кончить в рот, кончить на тело, лесби шоу.
Всё по +300 ,500за каждый. Анал +700-1000
С extra сервиса комиссия не платится.
🛠Рабочий реквизит
В Осло есть специальный центр для людей занимающихся проституцией. Это абсолютно безопасное и легализованное место. Здесь можно брать без ограничений и абсолютно бесплатно презервативы, смазку, а также бесплатно сдать анализы. Более подробная информация об этом центре предоставляется оператором при заезде.
🚕Такси на выезды
В случае если выезд оказался фейковый или клиент отказался оплачивать такси, то сумма за проезд делится между агентством и девочкой пополам.
контакты: @ToursOfRomero
Срок: 14 дней
Возраст: от 19 до 30 лет
Типаж: приятные девушки без лишнего веса
Комиссия: 50/50
💻 Реклама
Обязательно выставляется 1 оригинальная реклама + 2-3 фейка. Реклама полностью оплачивается агентством
🏠Проживание
Рабочие апартаменты находятся в центральных районах Осло. Проживание для работающих девочек полностью бесплатное! Но если девочка по собственному желанию берет выходной, то оплачивает сутки простоя 500 NOK
🚭Курение во всех апартаментах Осло строго запрещено! Штраф 5000 NOK!
⏰График работы
В будни #работа идет днём и до 2 ночи + возможно немного утром. В пятницу и субботу работа идёт всю ночь и утро. Необходимо быть готовой в большому объёму работы
Часы отдыха и все передвижения в обязательном порядке согласовываются с действующим оператором
💰Цены:
🔸30 мин 1000 (один нормальный половой акт+массаж либо 2 быстрых кам шота)
🔸1 час 1600 (2 половых акта + массаж)
🔸Выезд первый час 2000 + такси (туда/обратно)
🔸Продление каждого дополнительного часа 1000 NOK
💋Сервис:
В стоимость включены #эскорт_услуги : classic sex, different poses, МБР (OWO), licking (куни), french kissing (поцелуи с языком), GFE (ролевая игра - он твой парень, ты его девушка, обязательно включает в себя объятия и поцелуи), massage, shower together (совместное принятие душа), стриптиз.
💵 Дополнительно оплачивается «Extra service»: Golden shower, доминация, foot fetish, анал, rimming, strapon, кончить на лицо, кончить в рот, кончить на тело, лесби шоу.
Всё по +300 ,500за каждый. Анал +700-1000
С extra сервиса комиссия не платится.
🛠Рабочий реквизит
В Осло есть специальный центр для людей занимающихся проституцией. Это абсолютно безопасное и легализованное место. Здесь можно брать без ограничений и абсолютно бесплатно презервативы, смазку, а также бесплатно сдать анализы. Более подробная информация об этом центре предоставляется оператором при заезде.
🚕Такси на выезды
В случае если выезд оказался фейковый или клиент отказался оплачивать такси, то сумма за проезд делится между агентством и девочкой пополам.
контакты: @ToursOfRomero
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰
РАБОТА с реальным заработком
—————————————
🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇
За месяц увозят от 7000$ чистыми
💎Предлагаем работу в Израиле
📅 📒срок поездки от 1 мес до 3 мес
🏠🍇Проживание в апартаментах. 💵📈
👌🏻 Работаете на выезд 💪🏻
🖤Работа только с 🖤
‼️постоянными клиентами ‼️
🖤Большая база своих клиентов🖤
✈️🛫⛱🍇Билеты и все расходники на нас 🍒🍒
💵💵💵💵💵
🏢Жилье предоставляю,уютная,квартира 🍒🍒 200-250$ в месяц
Возраст от 18 до 32
Работа 50/50
Полная безопасность.
Работа в основном ночью , днём ваше свободное время!🤸🏼🧉💃🏼
детали тут 👉🏼 @angelina77
РАБОТА с реальным заработком
—————————————
🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇
За месяц увозят от 7000$ чистыми
💎Предлагаем работу в Израиле
📅 📒срок поездки от 1 мес до 3 мес
🏠🍇Проживание в апартаментах. 💵📈
👌🏻 Работаете на выезд 💪🏻
🖤Работа только с 🖤
‼️постоянными клиентами ‼️
🖤Большая база своих клиентов🖤
✈️🛫⛱🍇Билеты и все расходники на нас 🍒🍒
💵💵💵💵💵
🏢Жилье предоставляю,уютная,квартира 🍒🍒 200-250$ в месяц
Возраст от 18 до 32
Работа 50/50
Полная безопасность.
Работа в основном ночью , днём ваше свободное время!🤸🏼🧉💃🏼
детали тут 👉🏼 @angelina77
ИЗРАИЛЬ. РАБОТА на аппартах . 50/50. Поток.
Живет девочка одна. За домом наша охрана, при входе камеры.
Для работы все предоставляется бесплатно. Все магазины и кафе в доступности прям в доме. При ставке пол часа один клиент занимает 10-15 минут вместе с душем.
1 раз до 30 мин - 120$
2 раза до 60 мин - 200$
В день девочка имеет от 600€ гарантированно. И до бесконечности, допы оставляет все себе естественно
К границе готовим от и до.
Длительность работы в Израиле может быть любой . Если приезжаете на две недели ,то вторая неделя с бесплатным проживанием. Если приезжаете на месяц , то соответственно последние две недели будут с бесплатным проживанием.
По всем вопросам писать в мне: @ToursOfRomero
Живет девочка одна. За домом наша охрана, при входе камеры.
Для работы все предоставляется бесплатно. Все магазины и кафе в доступности прям в доме. При ставке пол часа один клиент занимает 10-15 минут вместе с душем.
1 раз до 30 мин - 120$
2 раза до 60 мин - 200$
В день девочка имеет от 600€ гарантированно. И до бесконечности, допы оставляет все себе естественно
К границе готовим от и до.
Длительность работы в Израиле может быть любой . Если приезжаете на две недели ,то вторая неделя с бесплатным проживанием. Если приезжаете на месяц , то соответственно последние две недели будут с бесплатным проживанием.
По всем вопросам писать в мне: @ToursOfRomero
Красотки
Предлагаю вам работу гарантия от 6000$ в месяц
18 до 31 разных типажей
#СЕВЕРНЫЙ_КИПР
Легальный контракт от 4 - 6 месяцев
Работа в престижном клубе безопасность 100%
Все за счет клуба
Визу делаем за 2 дня, билет кредитуем
Не стесняйтесь, девушки, все расскажу более подробно, отвечу на все интересующие Вас вопросы +905338442227 ВИБЕР +905338583985 ВАША Алина
Предлагаю вам работу гарантия от 6000$ в месяц
18 до 31 разных типажей
#СЕВЕРНЫЙ_КИПР
Легальный контракт от 4 - 6 месяцев
Работа в престижном клубе безопасность 100%
Все за счет клуба
Визу делаем за 2 дня, билет кредитуем
Не стесняйтесь, девушки, все расскажу более подробно, отвечу на все интересующие Вас вопросы +905338442227 ВИБЕР +905338583985 ВАША Алина
PARIS 🇫🇷
Элитное агенство приглашает девушек в тур
🔹Агентство с 2008 года.
🔹Уникальная возможность в сжатые сроки прийти к своей цели !
🔹Гарантируем: высокий заработок, от 12 000 € безопастность, дружественную атмосферу. 🔹Продолжительность туров
от 14-ти дней.
🔹 все ДОПЫ ВАШИ
Подробности у Вашего персонального менеджера
+7 (912) 61-00-004
WhatsApp: +79126100004
🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷
Элитное агенство приглашает девушек в тур
🔹Агентство с 2008 года.
🔹Уникальная возможность в сжатые сроки прийти к своей цели !
🔹Гарантируем: высокий заработок, от 12 000 € безопастность, дружественную атмосферу. 🔹Продолжительность туров
от 14-ти дней.
🔹 все ДОПЫ ВАШИ
Подробности у Вашего персонального менеджера
+7 (912) 61-00-004
WhatsApp: +79126100004
🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷
💎💎Дорогие девушки!💎💎
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Предлагается работа в
Финляндии!
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работодателя!
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🇫🇮 Уважаемые девушки! Добро пожаловать в тур в богатую страну с цивилизованными клиентами.
🇫🇮 Комфортабельное размещение. У каждой девушки свои апартаменты.
🇫🇮 Прибыль и расходы 50/50. Все дополнительные услуги и чаевые ваши в полной мере.
🇫🇮 Спектр возможных допов вы устанавливаете сами, мы помогаем сориентироваться в ценовой политике.
🇫🇮 Комфортные условия работы и абсолютная безопасность.
🇫🇮 Финляндия - страна с высоким уровнем жизни и приятными, воспитанными клиентами. Идеальная страна хорошо заработать!
🇫🇮 Оператор 24/7 по клиентам и другим любым вопросам. Личная охрана на протяжении всего рабочего времени.
🇫🇮 Важные качества со стороны девушки: активность, приветливость, мотивация, желание работать.
🇫🇮 Индивидуальный график работы под вас.
🇫🇮 Для связи и подробностей:
Телеграм: +358403642456
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Предлагается работа в
Финляндии!
Напрямую от местного
работодателя!
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🇫🇮 Уважаемые девушки! Добро пожаловать в тур в богатую страну с цивилизованными клиентами.
🇫🇮 Комфортабельное размещение. У каждой девушки свои апартаменты.
🇫🇮 Прибыль и расходы 50/50. Все дополнительные услуги и чаевые ваши в полной мере.
🇫🇮 Спектр возможных допов вы устанавливаете сами, мы помогаем сориентироваться в ценовой политике.
🇫🇮 Комфортные условия работы и абсолютная безопасность.
🇫🇮 Финляндия - страна с высоким уровнем жизни и приятными, воспитанными клиентами. Идеальная страна хорошо заработать!
🇫🇮 Оператор 24/7 по клиентам и другим любым вопросам. Личная охрана на протяжении всего рабочего времени.
🇫🇮 Важные качества со стороны девушки: активность, приветливость, мотивация, желание работать.
🇫🇮 Индивидуальный график работы под вас.
🇫🇮 Для связи и подробностей:
Телеграм: +358403642456
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🇧🇭 Приглашаем к сотрудничеству молодых и горячих девушек от 18-35 лет на современную и прибыльную систему 🇧🇭
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✅Деньги отправлять не надо,водитель забирает у вас наш % каждые 2-3дня,ваша часть у вас
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✅работа в отеле у вас в комнате и выезды (90% работы в отеле)
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✅Подарки и чаевые ваши
Рассмотрим всех! По всем вопросам, пишите в WhatsApp:
+79994532513
🇧🇭 Приглашаем к сотрудничеству молодых и горячих девушек от 18-35 лет на современную и прибыльную систему 🇧🇭
💰 ТУР 14 ДНЕЙ-ЧИСТЫЙ ЗАРАБОТОК ОТ 6000$-12000$ 💰
✅РАБОТА 50-50%
-БИЛЕТЫ И ОТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТЕ ВЫ
-РЕКЛАМУ АГЕНСТВО
Работаем стабильно и безопасно, более 15 лет, нам важно взаимное сотрудничество на долгое время!👑
🆘 Никаких депортаций! Проверенное и надежное агенство
✅Свои сайты
✅Эскорт, без долгов, и штрафов, без отработок, без боссов и мамасанок, работаем удалённо!!!Система работы по РЕКЛАМЕ и статусам в закрытой группе клиентов
✅Отличная реклама на топовых сайтах🔝
✅БЕЗОПАСНО!!!(проживание в люксовых отелях, в которые полиция не ходит)
✅ПАСПОРТА ВСЕГДА У ВАС НА РУКАХ!🙌🏼
✅ Клиент платит вам в руки
✅ОГРОМНАЯ база постов и блеков за 15 лет работы😘
✅Кредитация на наше усмотрение✈️
✅Гражданство РФ и УКРАИНА,ГРУЗИЯ,КАЗАХСТАН( виза по прибытию от 18 до 35 лет) Модели плюс сайз тоже подойдут!!!
✅Деньги отправлять не надо,водитель забирает у вас наш % каждые 2-3дня,ваша часть у вас
✅24/7 операторы с вами на связи
✅работа в отеле у вас в комнате и выезды (90% работы в отеле)
✅Все клиенты проверенные,перед каждым клиентам говорим вам кто он и что он любит
✅Подарки и чаевые ваши
Рассмотрим всех! По всем вопросам, пишите в WhatsApp:
+79994532513
🇮🇹ESCORTS ROYAL🇮🇹
РАБОТА В ЭЛИТНОМ ЭСКОРТ АГЕНСТВЕ ИТАЛИИ (РИМ, МИЛАН)
Европейское агентство Escorts Royal в поиске новых лиц для работы в Италии (Рим, Милан)
Мы предлагаем самые комфортные условия работы нашим эскорт-моделям:
🇮🇹Распределение доходов 60 на 40 (60% доля модели)
🇮🇹Распределение расходов 50 на 50 + полное покрытие расходов связанных с комфортом модели
🇮🇹 Поощрение лучших моделей денежными бонусами (от 500 евро)
🇮🇹 Комфортное проживание в отелях бизнес-класс 4 - 5 звезд.
🇮🇹 От 4 до 8 часов работы в день и возможность индивидуального графика.
Стоимость услуг за 24 часа от 2000 евро.Выходные(2 дня)от 3500 евро+экстра (экстра от 50-300 евро за каждый сервис)
Посети наш сайт www workescortsroyal eu и узнай преимущества работы с европейским эскорт-агентством, наши условия работы, а также детальную информацию о критериях отбора в разделе Casting.
Наш WhatsApp : +31685464798
Наш Telegram : @Escortsroyal
P.S. Если Вы никогда не работали с реальным эскорт агентством в Европе, новая статья нашего блога, будет Вам полезна.
#эскорт_италия #работа_для_девушек_в_италии #работа_италия
РАБОТА В ЭЛИТНОМ ЭСКОРТ АГЕНСТВЕ ИТАЛИИ (РИМ, МИЛАН)
Европейское агентство Escorts Royal в поиске новых лиц для работы в Италии (Рим, Милан)
Мы предлагаем самые комфортные условия работы нашим эскорт-моделям:
🇮🇹Распределение доходов 60 на 40 (60% доля модели)
🇮🇹Распределение расходов 50 на 50 + полное покрытие расходов связанных с комфортом модели
🇮🇹 Поощрение лучших моделей денежными бонусами (от 500 евро)
🇮🇹 Комфортное проживание в отелях бизнес-класс 4 - 5 звезд.
🇮🇹 От 4 до 8 часов работы в день и возможность индивидуального графика.
Стоимость услуг за 24 часа от 2000 евро.Выходные(2 дня)от 3500 евро+экстра (экстра от 50-300 евро за каждый сервис)
Посети наш сайт www workescortsroyal eu и узнай преимущества работы с европейским эскорт-агентством, наши условия работы, а также детальную информацию о критериях отбора в разделе Casting.
Наш WhatsApp : +31685464798
Наш Telegram : @Escortsroyal
P.S. Если Вы никогда не работали с реальным эскорт агентством в Европе, новая статья нашего блога, будет Вам полезна.
#эскорт_италия #работа_для_девушек_в_италии #работа_италия
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🦋СОТРУДНИЧАЕМ СО СКАУТАМИ !!!
🦋РАБОТА В ПАРИЖЕ!!!
🦋 НУЖНЫ НОВЫЕ ЛИЦА,
🦋ДЕВУШКИ КРАСИВЫЕ КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЗАРАБОТАТЬ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ!!! ТОГДА ВАМ К НАМ
🦋ДОРОГИЕ АПАРТАМЕНТЫ
🦋РАБОТА 50/50
ДОПЫ ВСЕ ВАШИ
🦋ПАСПОРТ ПРИ ВАС
🦋ОХРАНА С ВАМИ 24/7
🦋РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОПЕРАТОР ВСЕГДА С ВАМИ НА СВЯЗИ 24/7
🦋СВОИ ПОСТЫ
🦋ВОЗМОЖНО
🦋КРЕДИТАЦИЯ БИЛЕТОВ
🦋ТУР ОТ 14 ДНЕЙ
🦋ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО!!!!
🦋ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
🦋НАЛИЧИЕ ФОТОСЕССИЕЙ
🦋АДЕКВАТНОСТЬ
ВСЕГДА БЫТЬ ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ
🦋ТЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНО, ПИШИТЕ.
+33687967072
+33681989614
🦋ПИШИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!!!
🦋СОТРУДНИЧАЕМ СО СКАУТАМИ !!!
Работа в Санкт-Петербурге для девушек которые хотят самостоятельно зарабатывать. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Мы адекватная команда профессионалов которая создаст комфортные условия и обеспечит безопасность. От Вас необходимо только желание.. С нашей помощью можно легко конвертировать красоту в наличные.😉
🔸ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
🔹Возраст 18-30 лет.
🔹Приятные внешние данные.
🔹Адекватность.
Со своей стороны обещаем индивидуальный подход и уважительное отношение. Возможно #проживание в апартаментах. Для иногородних предоставим кредитование билета.
С нами #работа_для_девушек_спб станет стабильным источником дохода. Начни зарабатывать уже завтра, напиши или позвони прямо сейчас!
+79062625622 WhatsApp
Мы адекватная команда профессионалов которая создаст комфортные условия и обеспечит безопасность. От Вас необходимо только желание.. С нашей помощью можно легко конвертировать красоту в наличные.😉
🔸ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
🔹Возраст 18-30 лет.
🔹Приятные внешние данные.
🔹Адекватность.
Со своей стороны обещаем индивидуальный подход и уважительное отношение. Возможно #проживание в апартаментах. Для иногородних предоставим кредитование билета.
С нами #работа_для_девушек_спб станет стабильным источником дохода. Начни зарабатывать уже завтра, напиши или позвони прямо сейчас!
+79062625622 WhatsApp