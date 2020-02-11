Работа вебкам Реальные отзывы и советы
@vebka_rabota
820 members
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Я обычная веб модель, а это мой канал в telegram. Здесь иногда делаю анонсы своих публикаций в блоге. Если тебя интересует #работа вебкой дома, тут найдешь полезные советы. Узнай больше что такое работа #вебкам моделью в #онлайн чате.
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Работа вебкам Реальные отзывы и советы
820 members
Работа вебкам Реальные отзывы и советы
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Работа вебкам Реальные отзывы и советы
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Работа вебкам Реальные отзывы и советы
​​🌞 Добрый день 🌞
🔍 Открываем набор моделей в premium студию ART MODEL в центре Санкт - Петербурга
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WEBCAM 🖥🔞
Только девушкам !!!

• Удобная локация (комфортабельная студия в центре Санкт - Перербуга)
• Без интима!!!
• Предоставляем оборудование
• зароботная плата на руки 2 раза в месяц (от 80 до 300к)
• Обучение навыкам общения
• Гарантируем полную конфиденциальность
• Категории nude и nonude (без обножения)
• Свободный график
От вас требуется :
Любой типаж
Активность
Ответсвенность
Желание зарабатывать
Артистические навыки
Позитивный настрой
Желательно базовое знание английского языка
(Новички используют переводчик)
☎️Звонить : +7-911-102-57-11
Писать можно на этот номер , только для тех кто реально хочет работать и зарабатывать в этой сфере , и готов придти на собеседование .

#работа #СПб #вебкам #Россия
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