Работа вебкам Реальные отзывы и советы

🌞 Добрый день 🌞
🔍 Открываем набор моделей в premium студию ART MODEL в центре Санкт - Петербурга
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WEBCAM 🖥🔞
Только девушкам !!!
• Удобная локация (комфортабельная студия в центре Санкт - Перербуга)
• Без интима!!!
• Предоставляем оборудование
• зароботная плата на руки 2 раза в месяц (от 80 до 300к)
• Обучение навыкам общения
• Гарантируем полную конфиденциальность
• Категории nude и nonude (без обножения)
• Свободный график
От вас требуется :
✅ Любой типаж
✅Активность
✅Ответсвенность
✅Желание зарабатывать
✅Артистические навыки
✅Позитивный настрой
✅Желательно базовое знание английского языка
(Новички используют переводчик)
☎️Звонить : +7-911-102-57-11
Писать можно на этот номер , только для тех кто реально хочет работать и зарабатывать в этой сфере , и готов придти на собеседование .
#работа #СПб #вебкам #Россия
🔍 Открываем набор моделей в premium студию ART MODEL в центре Санкт - Петербурга
💸💸💸
WEBCAM 🖥🔞
Только девушкам !!!
• Удобная локация (комфортабельная студия в центре Санкт - Перербуга)
• Без интима!!!
• Предоставляем оборудование
• зароботная плата на руки 2 раза в месяц (от 80 до 300к)
• Обучение навыкам общения
• Гарантируем полную конфиденциальность
• Категории nude и nonude (без обножения)
• Свободный график
От вас требуется :
✅ Любой типаж
✅Активность
✅Ответсвенность
✅Желание зарабатывать
✅Артистические навыки
✅Позитивный настрой
✅Желательно базовое знание английского языка
(Новички используют переводчик)
☎️Звонить : +7-911-102-57-11
Писать можно на этот номер , только для тех кто реально хочет работать и зарабатывать в этой сфере , и готов придти на собеседование .
#работа #СПб #вебкам #Россия